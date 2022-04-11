搶攻母親節蛋糕市場，台北寒舍艾美酒店「巧克光廊」外賣店於即日起開放全新兩款母親節蛋糕預購，分別為6吋「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕」每個880元，以及4吋「草莓伯爵蛋糕」每個580元，以精緻小尺寸蛋糕搶攻小家庭市場，吃得精巧不膩口，讓人回味無窮。凡訂購6吋蛋糕一模或4吋蛋糕兩模，即贈一條Mathilde M.法國瑪恩「瑪麗安東妮 絲柔香氛護手霜30ml」乙份，不僅寵愛媽咪的味蕾，也呵護媽咪的雙手。贈品不可累贈，數量有限，送完為止。

「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕」如禮物緞帶的造型，是主廚以巧克力手工打造而成，精巧也極為費工。點心房主廚鄭吉賢表示，「每一條緞帶都須經過縝密計算，才能夠交疊拼湊出層次豐富、外型優雅的緞帶造型。」而內餡則是選用Valrhona法芙娜奧莉茲巧克力製成的慕斯，巧妙選用鳳梨和香草莢一同熬煮而成的果餡搭配，讓鳳梨的清香與熱帶感十足的微酸氣味，在口中與香濃慕斯交融，適合初夏時品嚐。

「草莓伯爵蛋糕」則是以花朵及玫瑰花球為外型，主廚特以Valrhona法芙娜吉瓦娜牛奶巧克力，融入伯爵茶及焦糖製成慕斯，加上手工自煮的草莓凍及草莓奶油餡，底部搭配開心果海綿蛋糕，濃郁香氣、絲滑口感與酸甜的味道，在口中幻化幸福滋味！最後，以玫瑰花球造型的巧克力點綴於上，彷彿綻放花兒的美好景緻。預購期間為即日起至5月5日，提貨日為4月25日至5月8日，4月24日前預購付款享早鳥優惠9折。