台南是台灣第2大鳳梨產區，主產地的農會推出各式加工商品，搶攻消費者味蕾。（張毓翎攝）

台南是台灣第2大鳳梨產區，位在主產地的關廟區農會、新化區農會、山上區農會跟農民契作，開發各式加工商品，從現有的鮮果帶出更多差異化與新鮮感，鳳梨酥、鳳梨乾、鳳梨醬、鳳梨脆片、鳳梨吐司等，系列商品琳瑯滿目，搶攻消費者味蕾。

台南市政府農業局13日邀請關廟區農會、新化區農會、山上區農會，一同舉辦行銷記者會，各家農會秀出一系列的鳳梨創意商品，如鳳梨吐司、鳳梨麵等，無不令人食指大動，3家農會依序分別介紹自家產品。

關廟區農會推廣間供銷部主任黃國斌說，台南鳳梨4、5月果香味最好、最好吃的，由於雲林以南都產鳳梨，故現以北部通路為主，農會主推鮮果，去年就收購賣出346公噸的鮮果，如果是次級果，農會也會收購進來做加工，產出不一樣的鳳梨商品。

山上區農會代理推廣主任田安妃提到，由於關廟區主推台農17號「金鑽鳳梨」，為了做市場區隔，山上區著重在台農16號「甜蜜蜜」，今年因為氣候較冷，所以產季大約延遲半個月，不過農會配合政策，4月6日就已經啟動收購計畫，預估今年將收購25公噸。

田安妃說，收購進來的鳳梨，部分拿去做加工，去年新研發的產品「愛鳳醬」，以鳳梨、黃豆、醬油等下去醃漬，短短1個月熱銷1500罐；另外，農會也會做直銷，把優質的鳳梨賣給消費者，昨天與市府到新北板橋賣鳳梨，1小時內賣7250箱，創去年6000箱的紀錄。

新化區農會供銷部代理主任吳泰毅表示，以往農會生產的鳳梨乾，都是交由外面廠商代工製作，但今年決定回歸農會自己做，因此特別請來厲害的老師傅指導，做出來的鳳梨乾，較先前代工的相比，色澤、味道都不同，值得一試。