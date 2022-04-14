母親節即將到來，不少甜點品牌也推出各式主題蛋糕搶市，哈根達斯（Häagen-Dazs）找代言人周湯豪打造主題蛋糕「愛擁豹」，酷聖石（COLD STONE）則再請三麗鷗一姊Hello Kitty當主角，讓媽媽每一口都甜在心裡。

哈根達斯以「分享真心，讓愛毫無保留」為題設計4款限定新品，首次推出豹紋主題蛋糕「愛擁豹」，由周湯豪創意團隊聯名設計向媽媽致敬，蛋糕造型時尚獨特，外皮豹紋圍繞鮮紅色玫瑰，並搭配咖啡、夏威夷果仁以及巧克力X香草巧脆冰淇淋呈現，時尚。

「玫瑰花園」蛋糕內餡是經典的夏威夷果仁與草莓冰淇淋，「傾心」則是包覆巧克力X草莓巧脆冰淇淋，「愛的禮物」則可一次品嘗到四種人氣冰淇淋，滿足不同媽媽的喜好。

酷聖石今年推出「Hello Kitty粉嫩派對」蛋糕，萌度爆表。（圖／品牌提供）

酷聖石今年推出「Hello Kitty粉嫩派對」母親節蛋糕，兩種口味拼接設計，將Q彈小麻糬融入芒果冰淇淋，另一半則是酸甜的草莓冰淇淋拌入蔓越莓，口感豐富，蛋糕表面點綴Kitty專屬的蝴蝶結裝飾，令人少女心大噴發。