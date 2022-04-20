搶攻母親節商機，TWININGS唐寧茶宣布與多間人氣甜點店聯手推出多款將胭脂莓果茶幻化而成的母親節蛋糕與禮盒，讓媽媽們在後疫情節慶期間，即使不方便上餐館慶祝，也能擁有多種不同浪漫選擇，在溫馨熟悉的環境為媽媽綻放專屬個人茶香滿溢、酸甜交織的幸福胭火。

與TWININGS唐寧茶合作的六間人氣店家包括：講究日本職人手作精神的-CHIFFON、待客如親烘焙界新星－善果屋、網美熱搜打卡名店－布納咖啡館、嚴選純淨健康純素糕點－Green Bakery、台灣最in千層蛋糕－塔吉特以及比利時巧克力蛋糕達人－BAC，皆以各店特色形式選用唐寧鉑金胭脂莓果茶於母親節限定品項當中。

唐寧胭脂莓果茶富含飽滿多汁的莓果風味深受大眾喜愛，從春季強力主打一路爆紅到現在，酸甜交疊的滋味有如一位母親的心路歷程，在淡雅明韻與濃豔旖旎之間交互變化更為其創造出驚喜獨特性，花果茶香配上粉嫩色澤成為了擄獲每一位媽媽的關鍵，這款充滿少女情懷的茶款絕對是母親節首選。2022年，TWININGS唐寧茶為全天下母親獻上視覺與味覺的頂級雙重饗宴。