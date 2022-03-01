由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，嚴重影響正常市場交易條件。包括摩根、施羅德及匯豐等投信均公告暫停和俄羅斯相關境外基金交易。

摩根投信公告，摩根基金-俄羅斯基金、摩根基金-新興歐洲股票基金，從2022/2/28開始起暫停計價，公司將根據境外基金管理機構進一步通知基金交易恢復之時點。摩根俄羅斯、新興歐洲股票基金暫停交易「包含新申購、轉申購、定期（不）定額、買回（含轉買回）申請」。

境外基金管理機構認為「摩根新興歐洲股票基金」和「摩根俄羅斯基金」之投資處置和基金評價在實務上已不可行，已於2022年2月28日起發出通知，即日起暫停計算該兩檔基金之淨資產價值，以及暫停所有的申購與買回交易。

自2022年3月1日起（含3/1）暫停受理兩檔基金之交易（包含新申購含轉申購、定期（不）定額、買回（含轉買回）申請）。此次暫停計算基金淨資產價值與基金交易是基於特殊情況，與一般情況下（如因基金大部分投資市場遇國定例假日之暫停交易不同）。故自暫停交易起將不提供收單服務。

施羅德投信也公告，鑒於金融市場目前受到烏克蘭危機影響所為的波動，施羅德環球基金系列董事會決定自2月28日（「生效日」）起暫停施羅德環球基金系列-新興歐洲之所有申購、贖回、轉換交易及暫停計算該基金之淨資產價值。並通知自2022年2月25日交易截止時間後所收到的交易指示將遞延至暫停交易期間結束後處理。

匯豐投信也公告，鑑於烏克蘭/俄羅斯當前局勢不斷變化，目前與俄羅斯相關之交易有高度不確定性，匯豐環球投資基金-俄羅斯股票基金，依境外基金機構通知，於2022年2月25日不受理本基金之單筆申購及轉申購(轉入)申請，若銷售機構已匯出申購款項，申購金額將退款處理；當日僅受理贖回申請並將依公開說明書規定結算。該基金自2022年3月1日起，暫停受理單筆申購及轉申購投資申請，贖回申請依公開說明書辦理。申購及轉申購(轉入)申請：暫停受理本基金之單筆申購及轉申購投資交易，已進入扣款流程之定期定額及後續交易，可能因巿場緊急情況，依本基金公開說明書暫停計價或交易等規定辦理。贖回及轉申購(轉出)申請：境外基金機構目前並未通知基金暫停計價，惟考量各種不確定因素，贖回款項或轉換股份結算可能依本基金公開說明書暫停計價或交易等規定辦理。