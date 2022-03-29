新客戶新產品出貨逐步放量，端子廠胡連(6279)樂觀看待今年營運，胡連表示，第1季將優於去年同期，今年營運可望無畏俄烏戰爭及大陸疫情持續成長，全年營收將再創歷年新高，歐系外資及美系外資分別給予胡連「優於大盤表現」及「建議買進」評等，胡連今天盤中股價強勢大漲。

全球電動車市場進入高成長期，大陸電動車品牌廠及美系電動車大廠銷售年年攀升，胡連針對電動車及應用於電動車充電槍/充電座等開發連接器系列新產品，目前已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，去年打入的美系電動車大廠電池管理模組連接器也擴大交貨品項，高低壓端子連接器出貨快速放量，成為公司今年業績成長新動能。

儘管去年全球新冠肺炎疫情延燒，且銅等上游原物料價格大漲，胡連2021年合併營收為49.48億元，年成長35.46%，創下歷年新高，營業毛利為17.35億元，年成長30.52%，稅後盈餘為7.88億元，年成長41.45%，為2017年以來高，每股盈餘為7.91元。

胡連去年與李爾公司(NYSE：LEA)簽署最終合資協議，在揚州成立汽車零部件貿易合資公司，胡連董事長張子雄表示，李爾為連接線束廠，是全球汽車座椅和電子電氣技術廠商，技術產品及服務覆蓋全球主要汽車製造廠，期望能優化現有產品和技術創新能力，有助於公司全球化佈局。

胡連與李爾已於去年第4季開始合作，預期今年會加速驗證及全面性評估合作效益為何，初步來看，胡連全部產品李爾都會採用，期待未來發揮的效益，並於2023年有跳躍式成長。

胡連今年前2月合併營收為8.79億元，年增17.12%，胡連表示，今年第1季將優於去年同期。

歐系外資及美系外資分別給予胡連「優於大盤表現」及「建議買進」評等，其中歐系外資目標價為150元，美系外資目標價為160元，激勵胡連今天盤中股價走高。