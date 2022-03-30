泓德能源（6873）積極布局儲能商機，今（30）日宣布將在台南市柳營區開發台灣最大單一儲能容量案場，預計於2023年上線運轉。此外，泓德能源也在漁電共生領域再下一城，將於嘉義縣整合逾300公頃魚塭地，打造全台最大的複合型漁電共生案場，並創設專業漁業養殖團隊、實質投入經營。透過搶攻發電、儲能與售電事業，泓德能源將以「綠電金三角」優勢，攜手產業夥伴打造台灣綠電生態圈，實踐「智慧綠能、隨手可得」（Smarter Energy, Accessible Green）的願景。

泓德能源於28日舉辦董事會，會中通過110年度財務報表，全年合併營收為新台幣26.8億元，創下公司成立以來新高，每股稅後盈餘（EPS）為3.02元。董事會中也通過現金增資案，預計募集12億元，將發行普通股15,000張，每股面額新台幣10元，發行價格暫定為新台幣82元，並在長期營運與吸引專業優秀人才的考量下，授權公司於合適時機提出上市申請，加速上市腳步。

泓德能源總經理周仕昌說：「泓德能源自成立以來積極拓展綠能事業版圖，深知『智慧綠電』是傳統太陽光電業者最關鍵的轉型契機。目前泓德能源事業體涵蓋發電、儲能與售電，相信透過這個『綠電金三角』，搭配最佳化智慧管理系統，我們將得以完備綠電供需服務、穩定供電，朝向能聚合淨零碳排方案能源的目標前進。」

儲能系統能協助電力備轉調節、穩定電網，近期的多次停電事件，凸顯全台儲能系統發展的急迫性與重要性。市調機構 InfoLink 報告指出，在相關政策與法規出台下，預估台灣儲能市場將於 2023年出現顯著成長，至2025年累積容量將突破1GW/3GWh，2030年的市場規模上看新台幣2,000億元。

泓德能源積極佈局儲能商機，攜手產業界夥伴，合資開發位於台南柳營區 200MW 容量儲能案場，預估可穩定提供儲能自動頻率控制（AFC）輔助服務。該案場單一儲能204MW更是創下目前全台最大型的儲能投資申請項目紀錄，具高度指標性意義，現已取得台電併聯審查意見書，預計將於2023年上線運轉。

漁電共生一直是泓德能源既有太陽光電事業中相當重要的一環。泓德能源結合既有的壽險業策略夥伴，於土地變更類型案件退場、西南部沿海魚塭成為兵家必爭之地時，優先整合嘉義縣布袋鎮、義竹鄉等鄰近鄉鎮魚塭土地，連同3月底預計收購案件在內，合計將在超過300公頃的魚塭土地上建置250MW漁電共生類型太陽光電案場，成為目前全台單區最大複合型漁電共生案件。泓德能源也指出，將投入資源組建專業養殖管理團隊與平台，實質投入經營，確保漁電共生案場養殖經營風險可控外，同樣可作為企業長期多元發展的獲益標的。