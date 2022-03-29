聯邦集團旗下轉投資廷捷電力規畫於台南麻豆地區投資興建160MW漁電共生太陽能電廠專案，由國票金(2889)旗下國際票券統籌主辦75億元聯合授信今天完成簽約，共同打造全台最大漁電共生太陽能電廠。國票總經理邱彥郎表示，目前國票累積太陽能融資餘額已經達到150億元，還有50億元可以投入，希望年底可達到200億元。

國票具有豐富太陽能電廠融資經驗，連續多次獲得經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」殊榮，聯邦集團相當肯定其專案融資能力，因此促成本案作為國內由票券公司主辦太陽能電廠聯貸案首例，由新光銀行、王道銀行共同主辦，中華票券、兆豐票券、玉山銀行及高雄銀行協辦，並由大中票券、台灣票券、大慶票券、安泰銀行參貸，合計11家金融機構共襄盛舉。

邱彥郎表示，國票支持政府綠色能源政策以及金管會綠色金融行動方案2.0，響應政府「2050淨零排放」政策，實踐達成聯合國永續發展目標(SDGs)，為配合政策目標，國票將持續協助業者擴展綠能融資業務，為推動綠色金融先行者，提供客製化且多元的融資模式予業者，目前除了屋頂型、地面型及漁電共生電站授信，並積極跨入水力、陸域風機、儲能及地熱等綠能授信，以增加業者籌措資金的便利性。

聯邦集團銀行總經理許維文表示，聯邦集團除於110年9月發行聯邦綠卡外，更與微電能源合作開發太陽能電廠，預計總裝置容量至少200MW，此次漁電共生太陽能電廠，不僅可藉由太陽能系統建置，使土地利用更加多元、為台灣能源轉型盡一份力。

國票亦推展企業發行連結永續指數免保證商業本票(免保FRCP)，110年簽訂多筆連結ESG之FRCP契約，鼓勵企業將ESG議題列入核心營運策略，並從金流面引導企業經營永續發展。