韓國政府30日宣布，同意當地第2大半導體業者SK海力士，日前所送審的與Key Foundry合併一案。

2021年10月，韓國SK海力士以5758億韓元，約4.75億美元價格，買斷這家8吋晶圓代工業者所有股份，藉此希望能增加非記憶體業務的市占率。

Key Foundry主要產品有電源管理IC、顯示驅動IC和微控制器等半導體產品。之前，SK海力士通過SK hynix system IC，來處理晶圓代工事業，這家SK海力士子公司的產能與Key Foundry不相上下。

韓國政府聲稱，因雙方業務重疊的市占率在當地為5%左右，至於全球來說更只有1%。這樁收購案無礙市場競爭，故准以合併。

SK海力士素以記憶體產品見長，所以非記憶以及晶圓代工事業，僅約是總營收2%。產業預估，SK海力士這次吃下Key Foundry，代工產量至少能再多出1倍左右。

此樁半導體合併案韓國政府已點頭，但尚須包括中國大陸等其它主要國家，看有否涉及反壟斷不公平競爭之後，才能算大功告成。

將重點放在8吋晶圓代工上的SK海力士2021年曾說過，日後還會利用併購等各種方式來提高產能。相較於12吋晶圓，8吋的技術含量較低，但用於互聯網以及車用晶片等，目前普遍吃緊的關鍵零組件上。