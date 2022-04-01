韓國政府1日表示，因為晶片以及石油產品需求暢旺，當地3月出口年增18.2%，金額也再寫歷史新高紀錄。不過，受到進口高油價愈漲愈大影響，也出現貿易逆差現象。

韓國3月出口金額高達634.8億美元，遠高於2021年同期的536.9億美元。同時，也創此貿易數據自1956年開始編撰以來最高。上次的出口紀錄，是在2021年12月所締造的，當時是607億美元。

至3月底為止的年增率而言，已連17個月都增加的韓國出口，也是連續13個月，月月都呈現雙位數字成長。

同時，韓國3月的每日出口金額也創新高，平均為27.6億美元，超越上個月2月所創的26.9億美元紀錄。

出口屢創新高，進口也不遑多讓。在能源價格大漲下，韓國3月進口金額年增27.9%至636.2億美元，並創當地單月最高。所以，韓國3月也出現1.4億美元的貿易逆差。

近期，韓國從2021年12月開始有貿易赤字達4.52億美元，2022年元月也是逆差為4.83疫美元。不過，2月卻有8.31億美元的貿易盈餘。

若細看這次韓國3月出口報告，半導體和石化產品分別創下歷史新高，131.2億美元以及54.2億美元。另外，對中國大陸、美國以及東協這3個主要市場的出口也創新高，而對獨立國家國協（CIS）的出口，因烏克蘭地緣政治緊張影響而大幅下降。