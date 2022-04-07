在職業運動場上時常出現感人場面，在2月時俄國網球好手魯布列夫(Andrey Rublev)和烏克蘭莫燦諾夫(Denys Molchanov)攜手拿下雙打冠軍就是最好證明。而昨天在BWF超級500等級韓國羽球公開賽也有令人感動的一幕，以色列相差30歲的「母子」攜手在雙打賽事中登場，這樣的例子相當罕見。
以色列母子組合斯維特拉娜(Svetlana Zilberman)與齊柏曼(Misha Zilberman)攜手參加韓國羽球公開賽，而他們相差了30歲，母親63歲、兒子33歲，除了母子合拍令人動容，年長的斯維特拉娜還能在場拚戰更讓外界十分佩服。而這對母子已合作多年，2009年成為世錦賽第一對母子混雙組合。
這樣難能可貴畫面也受到韓國當地媒體注意，《體育朝鮮》就以「震驚世界」為題來報導他們，內文大讚「母親和兒子一起親身實踐運動的挑戰精神，令人動容。」而目前混雙世界排名161的他們以9：21、10：21遭日本對手淘汰，但已相當不簡單，2017年他們甚至還拿過兩項BWF挑戰賽冠軍。
斯維特拉娜今年已63歲，出生於白俄羅斯，曾代表蘇聯在1986年歐錦賽獲得女子單打季軍，是她生涯代表作，之後則移民到色列。她職業生涯女單戰績是22勝8敗、女雙30勝14敗、混雙16勝22敗，和兒子搭檔的混雙曾拚到世界排名第95，而她除了與兒子一起打球，同時也兼任他的單打教練。
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