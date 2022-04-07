在職業運動場上時常出現感人場面，在2月時俄國網球好手魯布列夫(Andrey Rublev)和烏克蘭莫燦諾夫(Denys Molchanov)攜手拿下雙打冠軍就是最好證明。而昨天在BWF超級500等級韓國羽球公開賽也有令人感動的一幕，以色列相差30歲的「母子」攜手在雙打賽事中登場，這樣的例子相當罕見。

Just a normal pic of a player with his coach?



No this is the Israeli mixed doubles team of Svetlana Zilberman, age 62 and her son Misha Zilberman, age 32. This crack team won the Israeli National Badminton Championships mixed doubles from 2005 till 2017.



Goals for @Leander. pic.twitter.com/N6VT6zSdxb — India Wants To Know - Panel Quiz Show (@IWTKQuiz) March 18, 2021

以色列母子組合斯維特拉娜(Svetlana Zilberman)與齊柏曼(Misha Zilberman)攜手參加韓國羽球公開賽，而他們相差了30歲，母親63歲、兒子33歲，除了母子合拍令人動容，年長的斯維特拉娜還能在場拚戰更讓外界十分佩服。而這對母子已合作多年，2009年成為世錦賽第一對母子混雙組合。

這樣難能可貴畫面也受到韓國當地媒體注意，《體育朝鮮》就以「震驚世界」為題來報導他們，內文大讚「母親和兒子一起親身實踐運動的挑戰精神，令人動容。」而目前混雙世界排名161的他們以9：21、10：21遭日本對手淘汰，但已相當不簡單，2017年他們甚至還拿過兩項BWF挑戰賽冠軍。

斯維特拉娜今年已63歲，出生於白俄羅斯，曾代表蘇聯在1986年歐錦賽獲得女子單打季軍，是她生涯代表作，之後則移民到色列。她職業生涯女單戰績是22勝8敗、女雙30勝14敗、混雙16勝22敗，和兒子搭檔的混雙曾拚到世界排名第95，而她除了與兒子一起打球，同時也兼任他的單打教練。