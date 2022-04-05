第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽維持賽事傳統，在賽程的第2天舉辦開幕典禮，5日於台北體育館盛大舉行典禮，總統蔡英文出席祝福清晨盃並鼓勵球友，東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」李洋／王齊麟除了擔任賽事宣傳大使，也和家人成隊參加對抗賽，現場氣氛相當熱鬧。

清晨盃自1972年開始舉辦，創辦人台灣「羽球之父」吳文達，起初只是為了10多位球友在上班前的「清晨」相互交流運動，而開始清晨盃以球會友的國內羽球盛事，如今已有50年歷史，2015年世界羽總BWF特別派人考查，並列入官方年度行事曆，去年因為新冠肺炎疫情停辦，今年恢復辦理，雖然近日國內疫情確診數增加，仍吸引2500位球友報名。

小時候李洋、王齊麟也都跟家人一起參加過清晨盃，王齊麟透露，小二還小三時第一次參賽，和媽媽一起，剛好遇到楊博涵的哥哥楊博翔，因當時楊博翔已經很厲害了，所以自己跟媽媽被電得很慘，這次和爸爸王偉建、弟弟王齊碩一起搭配，也讓他難得享受親子時光，她也和羽球選手呂佳彬、藝人「餅乾」馮秉軒現場演唱歌曲「擊出關鍵」，祝福清晨盃50周年生日快樂，王齊麟笑說：「能在台北小巨蛋旁邊的台北體育館開唱，是種榮幸，也很開心在清晨盃獻唱。」

李洋則和父親李峻淯、妹妹李芷蓁組隊參與了對抗賽，李峻淯也好幾次展現漂亮的救球，李洋透露，自己在場上的飛撲神技，就是從小看父親的動作耳濡目染學的，他也記得17歲那年和父親一起搭擋參加清晨盃拿過其中一個組別的冠軍，這些對他都是珍貴的回憶。

李洋並說，接下來和王齊麟參賽行程先從4月11日起在屏東進行的全國羽球團體賽開始今年賽季正式賽事，之後有兩周時間準備，預計5月回到國際賽奮戰，首先是湯姆斯盃團體賽，然後是泰國公開賽，也會視屆時新冠肺炎防疫規定決定是否參加印尼賽事，9月則是今年重頭戲杭州亞運，「基本上5到9月可能都是在比賽，所以今年前幾個月需要訓練期來保持好狀態。」

開幕典禮上，「麟洋配」攜手金氏世界紀錄認證的百歲羽球人瑞「老頑童」林友茂和高齡92歲的創辦人吳蔡秀珍，以及總統蔡英文共同進行開球儀式，蔡英文致詞時表示：「去年東京奧運創下史上最佳成績，其中羽球項目，男雙金牌令人難忘，而且羽球風氣在台灣很興盛，東京奧運之後，更多人想加入羽球行列，投入全民運動的熱潮。」蔡英文到場時也發生小插曲，一名男子高喊要陳情，蔡英文沈著應對：「好，給你陳情，請找後面那位。」該名男子也被維安人員迅速帶離現場。

「蔡英文總統蒞臨，給清晨盃非常大的肯定跟榮耀，走過這50年真的非常不簡單，我們也一直秉持著創辦人吳文達先生的初衷，努力去推動台灣羽球發展。」中華全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，清晨盃走過半世紀，如今羽球人口在台灣將近300萬，而且去年東京奧運羽球男雙李洋／王齊麟贏得中華隊首面奧運羽球金牌，以及世界第一的球后戴資穎，種種成果，深深激勵台灣羽球推動者跟愛好者。