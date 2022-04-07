一段4日出現於網路並經「紐約時報」查證的影像，似顯示一群烏克蘭士兵在基輔以西的一個村莊外殺害俄軍俘虜。

影片內可聽到一名男子喊「他還活著，拍下這些劫掠者。看呀，他還活著，還在喘」被拍者是一名滿身是傷的俄軍士兵，頭被蓋上夾克，還有呼吸，然後就見一名士兵朝他開兩槍，看對方還在動就又補一槍，傷者就沒再動。

死者旁邊另能看到至少3具其他俄軍士兵屍體，其中一人頭部傷勢明顯，雙手被反綁。4名死者全都身著迷彩服，3人手臂上榜有俄軍識別標誌的白布條，裝備散亂在屍體周邊，所有人頭上滿是血跡倒臥路上；離他們幾英尺遠有一輛俄軍空降部隊的BMD-2裝甲運兵車，更遠處能看到其他被毀車輛。

紐時指出，這段影片攝於布查鎮（Bucha）西南方約11公里的德米特里夫卡村（Dmytrivka）北側的道路。布查鎮近日在俄軍撤離後發現上百具穿著平民服裝的屍首，引發國際對俄軍屠殺平民的指控。

射殺戰俘的影片似是烏軍3月30日前後伏擊一支俄軍縱隊後所拍；俄軍3月30日開始從烏克蘭首都基輔西翼的小鎮撤軍。

烏克蘭一家新聞通訊社於3月30日的伏擊後在網上貼出影片，稱這是喬治亞軍團（Georgian Legion）的「戰果」；這個軍團是由喬治亞共和國的志願者2014年所組成的傭兵組織，協助烏克蘭與俄國作戰。

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）負責人包格納（Matilda Bogner）表示，她對疑為濫殺俄軍戰俘的影片極表關切，會徹查影片。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，烏克蘭須保證會徹查涉嫌濫殺俄軍戰俘一事，若此事查證屬實，將構成戰爭罪。

人權觀察的資深法律顧問瑞迪（Aisling Reidy）說：「影片傳達的訊息具為對戰俘濫權，也許更糟，這些都必須徹查；有無濫權濫殺應能查出，從而追究相關者的責任。」