全球記憶體領導品牌十銓(4967)多年來致力提供全球消費者穩定且飆速的儲存體驗，並在高效能運算世代下領先推出DDR5新世代記憶體，憑藉著超凡的產品設計及研發能力再次於國際設計舞台大放異彩。2022開春即傳捷報，旗下電競品牌電競記憶體T-FORCE DELTA RGB DDR5及固態硬碟CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD，一舉奪得2座德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)，贏得世界設計殿堂的高度榮耀。

T-FORCE DELTA RGB DDR5以俐落剽悍的戰鬥風線條，勾勒出隱型戰鬥機意象的硬派風格，全幅式120度煥光，帶來突破的視覺觀感，搭載電源管理晶片提升電源管理效能，專業導熱矽膠搭配炫目高質感的幾何風鋁合金散熱片，散熱效果大幅升級。優異的性能與突破的設計風格，於眾多參賽產品中脫穎而出，一躍成為業界指標性的新世代電競記憶體產品。

T-FORCE CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD以造型獨特的鋁鰭散熱片，搭配特殊導流設計，有效降溫48%。業界首創同時提供石墨烯與特殊鋁合金雙材質散熱片，讓玩家靈活選擇散熱模組，其優異的7400/7000的連續讀取/寫入速度，和支援NVMe 1.4標準，使穩定效能再升級，讓CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD超群絕倫，稱霸PCle Gen4x4 SSD高效能領域。

十銓不斷以前瞻性的創新思維研發新世代最高規格產品，無可比擬的產品性能表現和尊貴不凡的質感與美感，每每推出新品，皆贏得全球消費者的高度關注，及國際大獎青睞，未來更會持續結合多元的設計靈感，為消費者提供卓越出眾的視覺及速度體驗。