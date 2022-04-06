華孚(6235)3月份自結合併營收為新台幣3.42億元，創2018年10月以來新高，較2月份的2.82億元增加21.35%；相較於去年同期的1.84億元增加85.37%，月營收連19個月年增正成長。累計合併營收1至3月底初估為9.25億元，較去年同期的6.37億元增加約45.17%。

華孚自1993年投入鎂鋁合金為Thixomolding(半固態觸變成型) 之先驅者，提供客製化鎂鋁合金之輕合金機構應用，包括最新的自動化生產技術及解決方案，以及車用機構、消費性或工業用產品、醫療或航太等機構設計與製造。華孚在2004年上市，2009年神基入股成為主要股東。

華孚Thixomolding(半固態觸變成型)技術具領先優勢，車載機構業務約占公司總營業額之80%，3C產品及工業用機構約占總營業額之20%。新能源汽車需求在疫情期間仍保持穩定成長，北美、歐洲及亞洲客戶之新能源汽車機構需求持續增加。新能源需求已占整體車載需求之45%。

華孚於馬鞍山市再建立馬鞍山二廠新生產據點，預計今年取得生產用地共128畝，計畫於4月開始動工建設，規畫12月廠房陸續竣工。將因應未來新能源汽車市場需求。