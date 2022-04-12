經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受惠連假干擾因素排除，2022年3月合併營收回升至3.31億元的近1年高點，使首季營收小升至9.03億元，雙創同期次高。公司今年鎖定女性健身及樂齡族群，積極搶攻粉紅經濟及銀髮商機，力拚營運重返成長軌道。

柏文3月自結合併營收3.31億元，月增達21.94％、年減1.42％，回升至近1年高點、改寫同期次高。其中，健身及娛樂服務1.75億元，月增3.26％、年減8.88％，運動保健服務1.4億元，月增達58.17％、年增5.32％，入會費0.13億元，月增達13.58％、年增達78.32％。

合計柏文首季合併營收9.03億元，季增3.11％、年減0.82％，亦創同期次高。其中，健身及娛樂服務5.18億元，季增4.143％、年減7.56％，運動保健服務3.43億元，季減2.14％、年增7.79％，入會費0.34億元，季增達64.48％、年增達46.25％。

柏文表示，由於3月無連假干擾，帶動三大業務營收均較2月成長，其中以教練課程的運動保健服務，受惠執行堂數提升而強勁成長。不過，由於農曆春節前及近期確診人數增加的疫情升溫影響，使首季合併營收與去年同期約略相當。

柏文認為，近期確診人數雖呈現增加趨勢，但台灣民眾已逐漸形成維持防疫作為、恢復正常生活與病毒共存的生活模式。在第三劑疫苗接種率逐步提升、染疫重症比率極低情況下，消費者或會員對從事健身房運動的疑慮將逐漸降低，有助營運重返成長軌道。

同時，柏文看好「女性健身」的粉紅經濟及「樂齡運動」的銀髮商機，今年將女性消費者及樂齡族群列為重點行銷對象，首波於全台廠館巡迴推出「銀光派對」活動，為樂齡朋友特別量身訂做運動課程，讓運動成為銀髮族日常，持續綻放銀光價值。

柏文表示，「銀光派對」首站於旗艦店高雄市博愛廠舉辦，第二場則在全新開幕的台中市福科廠，均獲得熱烈回響。而3月推出的「Woman Power女力召集」行銷活動，提供全國女士30天免費體驗活動，帶動3月來客數明顯成長，看好後續持續帶動會員人數增加。