近期國內疫情延燒，寶齡富錦(1760)原快篩是政府徵用的五家家用快篩的製造廠之一，多頭攻勢凌厲，上週五個交易累計漲幅高達28.91%。

寶齡3月自結財務數字，營業收入1.4億元，年成長26%，稅前淨利700萬元，年成長139%，稅後淨利200萬元，年增111%，每股盈餘0.02元。

寶齡富錦的抗原快篩設計月產能是300萬劑，日前因台灣疫情穩定，產能僅在低水位，現階段台灣已經啟動徵用快篩劑，國軍也已經在14日進駐，支援人力協助後端包裝作業，產能可望逐步放大，供應政府需求，也會出貨通路、企業。

國內新冠肺炎的確診人數自3月底一路飆升，近日確診人數已突破800例，預期接下來數字可能會更高，行政院院長蘇貞昌在14日表示，國內已經啟動徵用快篩劑，也訂購大量進口快篩將陸續到貨，目前以每月4千萬劑為目標。據了解，政府已經與國內五家快篩簽訂交貨量，為期四個月，五家廠商交貨量合計約3~4千萬劑量，保留廠商在零售通路、企業銷售的空間。