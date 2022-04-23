導師Ella（圖右）得知選手確診消息後馬上進行快篩。（野火娛樂提供）

台灣首檔男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》自播出後就受到海內外網友熱烈討論，不料今（23日）傳出3名選手確診新冠肺炎的消息，原訂明（24日）將舉辦的服飾品牌一日店長活動也將取消。總製作人詹仁雄表示，「面對病毒不恐慌，該怎麼做我們隨時應變。」Ella陳嘉樺、坤達、周湯豪、田一德4位導師們得知這個消息，十分關注選手們的身心狀況，並表示目前身體尚未有身體不舒服的反應，「已自行快篩陰性，會持續注意」。

野火娛樂表示，「有3名選手在周五晚間快篩發現陽性，進一步進行PCR檢測之後，於周六上午證實確診，確診選手立即配合1922指示行動，而製作方也緊急通知所有配合單位自行快篩，及密切觀察個人身體狀況。」為了安全起見，原子少年官方及品牌合作方立即決定取消周日活動，以所有人的健康為第一考量。

製作單位嚴格遵守防疫規範，「用要求所有錄影進場人員必須施打至少二劑疫苗、提供快篩陰性證明，未演出前的選手及所有工作人員必須持續配戴口罩，但在遵守防疫規定之下仍然發生確診狀況，大家都十分遺憾。目前所有節目外景錄影已取消，下次進棚錄製時間將落在五月中旬，這段時間製作單位及選手也將密切觀察，節目播出目前不受影響。