昨天在德國舉行的斯圖加特女網賽迎來青春對決，20歲波蘭新科世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)正面對決19歲「英國甜心」拉杜卡努(Emma Raducanu)，這也是外界相當期待的一場比賽，思薇雅蒂帶著20連勝迎戰，拉杜卡努則希望藉由打敗球后討回大量聲勢，可惜最後思薇雅蒂技高一籌，以兩個6：4獲勝。

Her run continues 💥



🇵🇱 @iga_swiatek eases past Raducanu and extends her 𝙞𝙣𝙘𝙧𝙚𝙙𝙞𝙗𝙡𝙚 run to 21 match wins in a row!#PorscheTennis pic.twitter.com/SV0eD9Fz8g — wta (@WTA) April 22, 2022

斯圖加特女網賽屬WTA500等級，思薇雅蒂和拉杜卡努在8強提前碰頭，在這場比賽中雙方拚戰近2小時，思薇雅蒂3度破發，幾乎一路領先，沒給對手太多機會，同時這也是思薇雅蒂連第13場直落2獲勝賽事，加上豪奪21連勝，今年聲勢幾乎無法阻擋，而拉杜卡努則無法繼續向前推進，不過已有所突破，在3月的邁阿密大師賽她首輪就出局。

思薇雅蒂近幾年突飛猛進，2020年奪下法網冠軍，2021年挺進美網、溫網第四輪，當年5月首次進入世界排名前十，2022年則闖進澳網4強，在這兩年她拿下3座WTA1000冠軍，分別是義大利公開賽、卡達公開賽與印第安維爾斯大師賽，接著於邁阿密公開賽登上世界球后寶座，還擊退日本好手大坂直美，成為有史以來第四位，也是獲得「陽光雙冠」最年輕球員。

拉杜卡努相對沒有那麼穩定，2021年她於溫網亮相，這是她生涯首次參與大滿貫賽事，最後爆冷挺進16強，獲得大量關注，接著在美網更是一鳴驚人，從資格賽打起的她以10連勝之姿擊退加拿大女將蕾拉費南德茲(Leylah Fernandez)，拿下生涯首座大滿貫賽冠軍，就此聲名大噪，不過接下來在多項賽事表現不穩，遭受外界諸多質疑聲浪。