連鎖KTV業者好樂迪（9943）為調整資本結構，董事會22日決議現金減資15％，減資金額約2.21億元，將退還股東每股現金1.5元，加上擬配發現金股利0.5元，合計股東每股領回2元。

好樂迪去年儘管受到「疫」擊，停業5個月，本業首見虧損，但在業外收益挹注下，全年維持獲利表現，合併營收16.81億元、年減38.81％，營業虧損0.18億元，雙創IPO掛牌來新低，獲利6,272.7萬元，每股盈餘0.43元。

好樂迪表示，去年配合政府防疫政策雖停業5個月，導致營收獲利衰退，但排除疫情原因，公司長期來獲利穩定，營業活動現金流量穩健，為調整資本結構、提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資。

減資後，好樂迪實收資本額將自14.73億元降至12.52億元，消除股數22,097,640股，減資比率15％，預定股東會日期為6月16日，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等，預計每股退還現金1.5元。