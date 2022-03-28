友達(2409)下午召開重大訊息說明記者會，董事長彭（又又）浪親自出席，說明3年股東報酬計畫，該公司2021年每股盈餘6.44元，股息將分3年發放，並將減資20％，2022年將發放現金股利每股1元及現金減資每股返還2元，股東可拿回3元現金，2023年到2024年預計每股合計發放現金3.5元。

彭（又又）浪表示，雙軸轉型策略逐漸展現成效，公司有信心降低景氣循環波動的影響，為營運帶入更穩定的現金流，因此友達承諾將提供未來3年穩定且明確股東報酬，此舉對於未來股利能見度提高，希望長期股東支持能獲得回報。

另外，他指出，去年友達帶入超過1000億元現金，對未來重大資本支出已經計算在未來現金流中，3年股東報酬發放對未來營運、重大投資不會有影響。

根據友達規畫，2022年至2024年配發股東報酬總額不少於557.7億元，其中，2022年配發288.2億元，其餘於2023年及2024年配發。

2022年股東報酬288.2億元配發方式為現金股利每股1元及現金減資每股2元，合計股東可拿回3元現金，將先配發現金股利後再減資。部分股東報酬以現金減資方式發放，主要考量對股東稅負有利及調整資本規模配合營運轉型。彭（又又）浪也指出，友達有能力以營運方式因應未來需求，因此股本可以適度瘦身。

2023年及2024年股東報酬若以269.5億元按2022年減資後發行股份總數計算，預計兩年每股發放現金合計3.5元。

友達2021年營收及獲利均為近年新高，歸屬於母公司業主之淨利為613.3億元，全年合併營業活動現金流入1047億元，累積保留盈餘806.7億元、資本公積600.6億元，合併淨負債淨值比率-10％。

2022年現金減資金額共計約192.48億元，減資比例20％，減資後股本為769.94億元。