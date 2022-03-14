聯合再生(3576)今年營運射三箭，拚全年轉虧為盈。首季受今年台灣太陽能案場建置量將較去年同期大幅增加，聯合再生目前已在手訂單規模已超過既有產能，配合市場需求，預計將投入新產能大尺寸電池產品，擴產後台灣太陽能電池產能將達1.3GW。模組產能目標為1.2GW，以滿足國內市場成長的需求，估計聯合再生今年台灣市占率可達到四成。其次太陽能系統部分，聯合再生已有在手標案為全台各地公有房舍屋頂、校園風雨球場、台鐵及台水太陽能案場、掩埋場及大型滯洪池，今年新增併網案場將達140MW。

另外，聯合再生將自行開發約100MW的漁電共生太陽能案場，並於地層下陷地區及不利耕作農地開發約200MW左右的太陽能案場，全年總計應可開發300MW的太陽能案場。第三，聯合再生除了積極參與台電儲能系統參與輔助服務的標案外，也開始自建AFC儲能設備，將建設12.3MWh的自持系統，預計2022年第3季完工。

聯合再生近期籌碼面及技術面偏多，外資持股逾13%，且周K棒連3周收紅。基本面，2月營收15.44億元，年增125%。

聯合再生去年仍有12.9億元的虧損，EPS為-0.84元。2021年合併營收為新台幣143億元，對比2020年同期成長14%。全年合併毛利為新台幣7.3億元，較2020年同期的毛損8.8億元大幅改善183%，主要原因公司持續優化產品組合，降低製造成本，同時市場價格提升，原物料成本回穩。公司嚴格控管費用，營業費用為新台幣14.5億元，營業費用相較2020年同期減少18%。業外淨損為新台幣5.2億元，較2020年同期減少54%。歸屬於母公司業主之淨損為新台幣12.9億元，較2020年同期歸屬於母公司業主之淨損新台幣61.4億元大幅減少79%。

聯合再生擁有充足營運資金，手上現金及約當現金約新台幣52.5億元，未來將大幅增加國內太陽能案場投資、擴張大尺寸太陽能電池產能及自建儲能AFC設備系統。