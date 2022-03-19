史上新高！今境外移入120例 再增6本土

境外移入個案創史上新高！中央流行疫情指揮中心今公布國內新增126例確診個案，分別為6例本土個案、120例境外移入個案。境外移入個案中有64例為航班落地採檢陽性，本土個案中有3人與曾與昨確診的嘉義業務人員一起參加過婚宴，Ct值介於13～21，近200名參加婚宴的人已被隔離，其餘3名本土個案為2名國籍航空公司清艙人員、1名舊案，感染源調查中。確診個案中，無新增死亡。

發言人莊人祥表示，今日新增6例本土個案為2男、4女，6人年齡介於20多歲至70多歲，其中桃園3例、嘉義縣2例、嘉義市1例。桃園3案中，案21913、21914都是20幾歲女性，為國籍航空公司的清艙人員，負責機艙內的整理、清消，在15、16日喉嚨不適，18日定期篩檢檢出，Ct值26，群聚感染源待釐清，接下來將進行定序。

莊人祥表示，另1案為40幾歲、未曾打疫苗的女性（案21915），16日因其他疾病就醫，PCR陽性，Ct值34，後續採檢陰性，6名家屬都是陰性，由於2次血清N抗體陰性、S抗體陽性，研判為舊案，對社區沒有影響。

個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

至於嘉義縣、市的3人（案21916～21918），為昨日確診的業務人員接觸者，在13日一同參加婚宴，Ct值為13、14、21，有無同桌仍待疫調。其餘196名參與婚宴的人都列為居家隔離，將安排採檢。

至於今日新增境外移入個案共120例，創下史上新高，為61男、59女，年齡介於10多歲至70多歲。莊人祥說明，今日境外移入個案多，原因是入境10天檢疫者與14天檢疫者共同解隔離，等於多了1倍的人做採檢，預計這幾天境外移入個案都會比較多。

今日境外移入個案分別自緬甸（26例）、印尼（14例）、越南（12例）、美國（8例）、香港（5例）、菲律賓（4例）、泰國及捷克（各3例）、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國（各2例）、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西（各1例）入境，另26例調查中。

截至目前，國內共累計2萬1784例確診、134例空號、853例死亡。尚未監測期滿的感染源待釐清傳播鏈則有6條，即米迪幼兒園、雙北家人親友群聚、五分埔店員、業務人員，以及今日的清艙人員、舊案。