台北港具有大面積物流區還有海空交通樞紐的優勢，其中倉儲區第2-1期已完成造地，預計4月舉行招商說明會啟動招商，港務公司初估案件規模達13.5億元，目前已有潛在投資者觀望。行政副總盧展猷指出，此招商案兩大特色，位在貨櫃碼頭後面可節省物流成本以及迎合台商回來建廠空間。

基隆港務分公司所轄台北港，為北部地區最大國際商港，定位有三分別為北部貨運進出口、綠能產業港、產業物流港，共可分成東、北、南碼頭區及物流倉儲區等4大港區，碼頭區都已完成招商，已布建汽車物流、海運快遞及離岸風機水下基礎。

此次招商的區塊為2-1期土地、面積約37公頃，設定為自由港區開發使用，已於2021年底完成造地，公共設施工程預計將第2季動工，估計2025年底完工。1期土地已於2021年完成招商，引進跨境電商、冷鏈物流等產業進駐。

物流倉儲區為近年來重點開發港區之一，共分4期進行開發，1期和2-1期部分土地於2021年2月通過業態環評，設定為自由港區開發使用。貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)之集散、轉口、轉運及承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工、製造、檢驗、測試、展覽、技術服務等，多達19種營運樣態，均可利用台北港優良之地理區位及營運環境，發揮全球運籌管理優勢。