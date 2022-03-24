近年房價漲聲不斷的新竹，即將有大面積土地公告招商。交通部鐵道局今（3月24）日正式公告「高速鐵路新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」招商，委由第一太平戴維斯擔任招商顧問，全案基地包含附屬事業用地、交通設施、站區廣場，將以設定地上權的方式引進投資人開發，預估投資金額上看160億元。

第一太平戴維斯表示，該招商案為高鐵新竹站前最大地上權案，土地面積約1.5萬坪，允建容積約3.2萬坪，可規劃為總部辦公大樓、百貨商場、會展中心、旅館等使用。

契約期限為70年設定地上權，前四年定額權利金底價為0，有助於投資人前期財務規劃。

招商顧問第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近年台灣受惠於疫情控制穩定，全國在出口暢旺、中美科技戰環境背景下，本土與外商科技業辦公室擴編與升級需求旺盛，新竹的廠辦、商辦供不應求，竹北高鐵站以自身交通優勢，成為企業設置辦公室熱門區域，新辦公樓出租率都接近滿租。

黃瑞楠表示，新竹的消費潛力極強，新竹縣市的可支配所得僅次台北市，全台灣最富里的前五名都在新竹縣市，其中的2個更位於高鐵特區內。高鐵站區強勁的軌道經濟，以及成熟發展的住宅市場，可為本案做商場營運帶來人流與商機。高鐵新竹站每年進出站人次達到1,000萬人水準。

第一太平戴維斯表示，該案為高鐵新竹站區最後一塊可以釋出的大型地上權案，大型商用不動產開發案將可塑造新竹科聚落門戶，搭上這波科技業黃金十年的商機。自2月中舉辦招商座談會以來，即吸引各大壽險業、開發商、百貨業者、旅館業者及科技業者積極洽詢，申請期限至7月21日。