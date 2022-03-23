國際局勢與貨運市場緊張，中菲行（5609）近期針對大陸地區廠商銷往墨西哥工廠進行組裝的高價值消費性電子零配件供應商，提供「空運轉跨境卡車」的多式聯運新方案，從中國經美國到墨西哥，僅需6～8天門到門高效安全運輸服務。中菲行表示，新方案雖然運送時程增加2～3天，但相較直飛方案省下30～40％費用，除了在運輸成本和速度之間取得平衡，更是在市場上幾乎沒有中墨直飛航班之際，讓客戶安心的一劑解方。

因應美、墨大廠營運升溫，在海運及貨機艙位供給有限下，為解決大陸地區零配件的強勢補貨浪潮，中菲行將從大陸到洛杉磯、達拉斯的固定集貨班機與美墨跨境保稅卡車無縫接軌，搭配輪班不停的卡車與僅行經高速公路的策略規劃，提供符合業界當前所需最可靠且快速安全的物流方案。

另外，針對入境墨西哥最容易卡關的物流環節，中菲行設法簡化流程，透過將貨物運送至最鄰近客戶的國際機場，引導墨西哥海關採取中國-墨西哥機場對接模式操作，將清關在轉為非保稅卡車的最後一哩路前完成。