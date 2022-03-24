因應全球半導體產業不斷成長，並看好台灣專業人才實力，在台深耕25年，日本最大半導體設備商Tokyo Electron（TEL）在台子公司東京威力科創宣布啟動大規模徵才計畫，以「Right Industry Right Company」為招募主軸，擴大招募「設備製程」、「行銷業務」、「採購行政」等領域的優秀人才，今年預計延攬超過500名優秀菁英加入東京威力科創，公司將以具競爭力的薪資福利、完善的培訓制度、國際接軌的舞台，培育高質量的世界級人才，驅動台灣半導體產業成長。

為了求才留才，東京威力科創提供一套具備市場競爭力的薪資福利制度，除了保障年薪14個月之外，還會依照個人績效發放績效獎金，以過去三年平均狀況來說，績效獎金約落在8到12個月不等，且預期未來幾年將節節攀升。

在福利制度方面，東京威力科創設有員工餐廳，提供免費午餐，由專業廚師烹調，為同仁的食安嚴格把關，並提供24小時飯店式管理宿舍，讓員工可以安心工作。此外，公司亦定期籌辦教育訓練課程，提供海外出差及派駐機會，在新人環境適應上，設有專屬Mentor制度，經由一對一帶領，協助新人迅速融入。透過全方位職能培訓，孕育半導體科技專業人才。

相較其他半導體設備商，東京威力科創以「開放力、彈性力、多元力」為核心策略，展開大規模徵才計畫。為延攬跨領域優秀人才，並打破半導體產業高門檻迷思，除了廣招社會新鮮人之外也鼓勵技職體系人才加入團隊；同時也開放未役人才採用，提供服役期間留職停薪方案，以降低疫情所導致的兵役延期入伍之困擾，避免員工職涯斷層；在人才推薦制度上，推薦男性工程師可獲得至少45,000元的獎金；推薦女性工程師則可獲得66,000元的獎金，期望藉由擁抱多元共融的職場環境，吸引各方潛在優秀人才，加入東京威力科創。

東京威力科創台灣區總裁張天豪指出，TEL是有溫度的隱形冠軍，強調以人為本的企業文化，在業界以扎實的人才培育出名，擁有完整的人才培育生態系統與資源，與具競爭優勢的研發技術能力，讓有志於投入半導體產業的新鮮人快速升級，累積全球眼界及高度，持續為台灣工程人才創造優質就業機會，並和客戶一起推動全球半導體產業發展。