退撫基金111年擬釋出10億美元 投資全球ESG股票型 17:322022/03/30 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公務人員退休撫卹基金今（30）日公告公開徵求111年度國外委託經營業務之受託機構，委託類型為全球ESG股票型（Global ESG Equity），總金額最高10億美元，預計委託4家業者，每家業者2.5億美元。 退撫基金表示，上述擬投資全球ESG股票投資，預計委託期間5年，至於撥款時點將視經濟情勢決定。 威騰連四年獲選全球最具商業道德企業 白手女企業家榜 陸占2／3 #全球 #億美 #ESG #委託 #退撫基金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百達投顧十周年 主題投資結合永續風潮 04:102022/03/30 專題周報 俄烏戰爭轉變ESG趨勢 元大ESG ETF商機抓得住 11:122022/03/30 財經 俄烏和談有望 台股早盤反彈逾百點 10:232022/03/30 財經 俄烏衝突引爆全球糧荒 WFP示警：1.25億人面臨糧食短缺 12:382022/03/30 國際 疫情釀陸IPO計畫暫停 估影響籌資逾90億美元 13:342022/03/30 財經 《百貨股》富邦媒領先導入SBTi 高喊台灣ESG綠色電商NO.1 13:482022/03/29 財經 宏碁資訊 加入台灣人才永續行動聯盟 11:322022/03/30 財經 百達機器人科技基金 ESG獲肯定 04:102022/03/29 投資理財 矽品與暨南大學共育半導體關鍵人才 09:532022/03/30 財經 高力國際董事總經理劉學龍：2022年商用不動產將呈現「價平，量縮」 13:032022/03/30 財經 全球股市打底 買點浮現 04:102022/03/30 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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