公務人員退休撫卹基金今（30）日公告公開徵求111年度國外委託經營業務之受託機構，委託類型為全球ESG股票型（Global ESG Equity），總金額最高10億美元，預計委託4家業者，每家業者2.5億美元。

退撫基金表示，上述擬投資全球ESG股票投資，預計委託期間5年，至於撥款時點將視經濟情勢決定。