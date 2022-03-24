1922平台最後一輪公費疫苗預約中！中央流行疫情指揮中心表示，第28輪公費疫苗共提供莫德納、高端及AZ三種廠牌的第3劑疫苗，預計提供76.1萬劑量能，目前共11.6萬人完成預約，預約率1成5。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第28輪自昨天（23）上午開放預約到今天下午1點為止，共有11萬6946人完成預約，以莫德納為主，共11萬0758人，高端、AZ分別有4686和1502人預約。本輪預約將在明（24日）中午截止。

1922平台預計在4月退場，未來民眾可至「疫苗防治一網通」查詢接種資訊，意即回歸至各縣市或醫療院所預約。但有第1劑接種高端的民眾反映，台北市提供高端疫苗接種的醫療院所非常稀少，可近性太低。

莊人祥對此回應，目前有請各衛生局每周提供「下周各各廠牌疫苗接種醫療院所名單」，各縣市會依據施打的量來安排醫療院所施打，有關該民眾反應事項，會再向地方政府反映；但他接著表示，「就我所知像是台大、榮總都有提供服務，可以到他們醫院的網站預約」。