今年1月下旬本土疫情曾有小爆發，當時外界擔心接下來的春節會出現大爆發，所幸病毒被壓制住。但那次安然度過危機，似乎讓台灣從政府到民間都過度鬆了一口氣，以至於防疫出現鬆懈，陳時中甚至動心起念開始部署參選。現在疫情又起，短短數日本土案例即破200例，更嚴重的是呈現多縣市、多點、不明感染源的傳播，恐將預告著未來更大規模的感染。大家一定要繃緊神經，認真應對此波疫情。

陳時中別急著下莊

這波疫情和上波最大的不同，是上次感染群聚很集中，絕大部分都找得到傳播鏈。但這次已有19件不明感染源待釐清，找不到彼此在地域或職場的關聯性，且多例是當事人自行篩檢才浮上檯面，顯示本土社區有多發感染點，傳播鏈從北、中、南到東部都有，呈點狀四散於台灣各地，和年初因機場或港口傳入的感染鏈截然不同，本土社區的疫情風險明顯升高，指揮中心不得不暫緩4月將隔離天數縮短為7天的政策。

檢討起來，這次疫情再起，和之前我們順利壓制疫情帶來的成功感有關。當時全球Omicron肆虐，台灣卻有如純淨樂土，溜進來的案例都被嚴格阻絕，春節有多達2萬人遭到隔離。因此疫情在1個月後消退，3月上旬再現加零。台灣又一次成功擋下疫情，國人同感驕傲，但也因此緊張感降低，對持續2年的防疫措施開始感到疲乏，甚至心生不耐與抗拒。民進黨政府甚至規畫做個總結秀，讓陳時中掛上英雄勳章好為選舉加分，因此喊出「經濟防疫」口號，準備鬆綁各項管制措施，讓民眾生活回歸常態。

民眾也很想重回自由自在的生活，觀光旅遊業更是渴望解禁，但問題是台灣的條件還不到位。無論政府三催四請或祭出現金回饋，第1劑覆蓋率就是死黏著83%不動，顯示有人就是死也不打，第2劑也不到8成，與歐洲、以色列的9成5以上打好打滿差很大。

尤其是75歲以上長者約3成沒完整接種兩劑，而長者的重症與死亡率比年輕人高很多，即使有接種，現在抗體大多消散了，何況還是沒接種的長者，一旦感染更是危險。香港長者接種率只有3成，以至於這波疫情的5000名死者中多為長者。台灣目前只有半數人口打了第3劑，12到17歲的青少年才剛開放施打，所以真的還不到可以放心解封的時候。

民眾對政府不信任

部分民眾對疫苗卻步，其實也與政府對不良事件認定與救濟嚴重拖拉有關。至今疫苗接種不良事件累計18000多件，其中死亡1400多例，比染疫死亡的還多，但衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）審查進度極為緩慢，把關還非常嚴苛，約9成被認定與疫苗無關。民眾接種疫苗，不只是為了自保，也是間接為國人的健康安全建立防護網，但當有民眾在接種過後死亡，或出現腎衰竭、中風、心肺功能受損等嚴重後遺症時，卻完全求救無門，花費全要自行負擔。

媒體報導，一位資優國中生因神經炎手腳抖動無法說話，人生因此變調，卻只能自認倒楣，這種風險自負的疫苗政策，讓民眾對政府失去信任，覺得打疫苗比感染病毒更危險。但如果接種率無法拉升，便會卡住解封的腳步，除非蔡政府敢撒手讓台灣每天成千上萬人確診，像現在的香港和南韓，但習慣少量疫情與零死亡的台灣民眾心理上絕對承受不了，必將讓蔡政府誇口的防疫信譽完全破產。

民眾願意配合防疫，是為了保護自己，但若是因此犧牲工作拖累親友，就會產生抗拒，抗拒又會影響防疫。春節時的匡列隔離雷厲風行，雖擋下疫情，卻嚇得不少民眾拒絕配合實聯制，新北日昨還有確診者躲在公寓裡佯裝不在家。這是因為政府給隔離者的損失補償不夠，這方面再不改善，將面臨更多疫調上的困難。

Omicron的重症與死亡率都較低，等到台灣的疫苗覆蓋率更高時，的確可以逐漸放寬管制，並把輕重症做好分流，保留醫療資源用在刀口上。但陳時中若急著下莊，而在解封措施上有政治考量，就是拿全民健康當賭注。防疫政策，不能為某一個人的生涯野心當伴奏。