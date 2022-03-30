疾管署昨公布最新的預防接種受害救濟審議結果，一名台北市個案因接種AZ疫苗被判定引發血栓併血小板低下症後群致死，獲衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）核予救濟金600萬元。衛福部長陳時中今表示，由於死亡個案與疫苗的關聯性甚高，因此專家會議決議補償較高的金額。

指揮中心發言人莊人祥昨天指出，獲600萬元救濟金的個案是一名台北市50多歲女性，因接種AZ疫苗後出現血栓併血小板低下症後群，直接造成腦部梗塞及腦壓升高導致後續腦出血致死，獲VICP審議核予600萬元救濟金，創下國內疫苗接種受害救濟核發新高紀錄。

昨公布的預防接種受害救濟審議結果共審57案，其中有7案核予救濟，50案不予救濟，核予救濟案件中莫德納共2案，AZ四案，BNT一案，其中有一名台南市青少年因接種BNT疫苗出現心肌炎，獲2萬5000元救濟，為本次公布的最年輕個案。