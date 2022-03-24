台灣今增15例本土，其中有2例與嘉義婚宴聚餐有關，另外13例則與高雄化工廠職場群聚有關。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，高雄化工廠職場群聚中，有11人與職場有關，另2人則是確診員工的家人，其中1人是高中生。

陳時中表示，今天15名本土個案中，其中2例與嘉義婚宴聚餐相關，為神學院個案（案22180）居住在雲林2位家人，一個是80多歲的媽媽，另一個是姪女，2人都是在居家隔離期間陰轉陽，截至目前，嘉義婚宴群聚累計18人染疫。

陳時中指出，剩餘的13例本土都與高雄化工廠職場群聚有關，其中高雄12人、台南1人。該化工廠總共有11位員工確診，而員工的2名家人也確診，其中1名家人還在念高中。

陳時中表示，高雄職場群聚確診者，其中一人（案22455）雖然在高雄上班，但卻居住在台南，個案雖然住在高雄上班，因此今上午台南也立刻展開調查，其配偶與兒子採檢陰性，其他該匡列個案持續匡列中，學校要稍微注意，但因為個案本身2個小孩都是陰性。

另案22451的家人，為一名高三學生，確診後同班同學與老師目前採檢陰性，但高雄仍擴大到全校都要採檢且預防性停課。同班同學會居家隔離，其餘同校學生都要檢驗陰性才能離校。

陳時中說，高雄動作很快，昨天半夜就把第一次職場以及職場的家人都採檢一次，目前沒有新增個案，今天也啟動前鎮左營社區篩檢站，請醫療院所加強通報。