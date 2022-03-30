高雄市政府為了培育數位轉型人才、推動產業升級轉型，聯手亞馬遜網路服務（AWS）、佳世達集團旗下聚碩科技、經濟部中小企業處、以及資策會，30日共同宣布亞灣新創園的「高雄AWS雲端聯合創新中心」揭牌營運，要助新創團隊，跟著赤兔馬出海打國際賽。

高雄AWS雲端創新中心30日由高雄市長陳其邁、經濟部中企處副處長胡貝蒂、AWS台灣暨香港總經理王定愷、聚碩科技董事長李昌鴻、資策會副執行長蕭博仁等人共同揭牌。

亞馬遜網路服務（AWS）指出，高雄AWS雲端聯合創新中心成立之後，將為新創公司開發專屬雲端運算服務，從架構安全性、可靠性、成本、效能、卓越營運和永續性等面向，提供雲端技術輔導，佐以佳世達集團、AWS Marketplace、AWS Partner、AWS跨產業數位解決方案等商業對接機會，大幅縮短新創公司從產品開發、驗證到拓展全球市場所需時程。

高雄市長陳其邁特別感謝AWS台灣暨香港總經理王定愷的教導，讓他了解在學事情時，首要打開視野，了解世界的變化、國內狀況，並找到定位，對應到新創的發展，才不會走冤枉路。

他強調，AWS和聚碩，就像新創的兩隻翅膀，指引方向，幫助新創振翅高飛，藉由AWS公有雲對接全球市場、技術和資源，「高雄要後發先至，透過AWS和聚碩帶領新創形成新藍海」。

陳其邁指出，新創最怕的就是「點子不錯、然後就沒了」，高市府將與大廠合作提供5G AIoT基礎設施、輔導、孵化到加速企業成長，對市場、技術都提供全方位服務，一路帶著新創成長擁抱新藍海。

他強調，高雄是新南向大門，尤其是對接東南亞市場坐飛機只要2小時就到，是新創公司最好的創業所在，加上市府推動006688專案，讓企業大幅減低創業成本，還能擁有無敵海景、遊艇碼頭和便捷交通設施，歡迎外卡球隊透過中企處媒合來高雄圓夢，「跟著赤兔馬出海打國際賽！」

經濟部中小企業處副處長胡貝蒂指出，亞灣新創園在去年12月開幕後，大大小小的活動已上百場，明顯可看出高雄新創氛圍不同，相信在AWS和聚碩從雲端到地端的協助下，高雄對接國際的速度將會更快，尤其在陳其邁市長登高一呼，大廠都到高雄來了，對數位轉型或商機創造都非常有幫助，希望跟大家一同攜手，把高雄的產業跟新創企業帶向國際。

「雲到哪裡，服務就到哪裡；服務到哪裡，營收就到哪裡」，AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，自2019年AWS就與經濟部中企處合作，成立林口聯合創新中心，不僅做新創推廣，也做企業轉型專班，更成立雲市集提供微型解決方案，並將經驗帶到高雄，在亞灣成立AWS雲端聯合創新中心。

王定愷也肯定陳其邁市長是少數對科技有理解、有熱情的首長，自擔任立委、副院長，一路關切AWS發展和法規推動，現在擔任市長，更是集結大家的能量，在高雄推動智慧科技發展，AWS當然也不能缺席，「在雲的世界裡不管是高雄還是民雄，AWS要讓有志青年免北漂，雲騰高雄能出海」。

聚碩科技董事長李昌鴻強調，數位轉型對中、小、微型企業是非常重要的，尤其若能跟成熟企業合作，轉型的速度將會更快，過去幾年聚碩就與AWS合作進行原地整合，例如在消費部分從地端到雲端現在已成長到7比3，尤其是疫情跟俄烏戰爭更凸顯雲端整合的重要，未來聚碩將持續努力貢獻更多心力。

高雄經發局長廖泰翔表示，5G AIoT與半導體是高雄產業升級轉型兩大發展主軸，未來，從上游晶片到下游5G AIoT應用服務，都將吸引更多國內外大廠落地高雄，意味著高雄得以發揮絕佳試驗場域條件與開發更多商機，而高市府也將與高雄AWS雲端聯合創新中心密切合作，媒合新創與大廠對接，扮演最有力後盾，產官學聯手打造數位護國群山。

高雄AWS雲端聯合創新中心成立後將提供在地產業數位轉型支持計畫，包含上雲搬遷、導入數位工具、亞馬遜創新實踐工作坊、二代轉型社群與新創交流、企業與新創共創等，致力促成更多新創與在地企業合作。