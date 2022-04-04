大都會前總教練貝爾川（Carlos Beltran）受到太空人作弊案牽連而黯然下台，他在大都會的執教生涯連一場例行賽都沒打就結束了。現在貝爾川轉任洋基球評，本周接受洋基YES電視網訪談時和盤托出當年的錯誤行為。「我們確實做了，今天回頭去看，我們都錯了，但願我當時有對這些行為提出質疑，或是高層出面阻止我們。」

2017年是貝爾川大聯盟球員生涯最後一季，雖然拿下世界大賽冠軍，貝爾川坦承是「受汙染的冠軍」，他感嘆大家都想贏球，對作弊行為視而不見。大聯盟發函給各球團，明令禁止使用電子裝置（包括攝影鏡頭）來盜取暗號，但是太空人高層並未把禁令傳達給球員。貝爾川說：「球團完全沒有阻止我們，況且這個方法是有用的，我們為何要停下來？」

貝爾川原先懷疑其他球隊的主場也在搞鬼，「所以我們也需要創造自己的東西，一切就這樣發生了。但我們並不覺得自己違規，在內心我們只是自認比其他球隊更聰明、更有效率。」

沒想到洋基球團最後饒恕了貝爾川，讓他回來擔任球評，貝爾川原先也是洋基球員。《紐約郵報》引述賈吉（Aaron Judge）的話：「我認為不需要再談論那案件了，總之就是我們當時沒有贏。」總管凱許曼（Brian Cashman）稱呼貝爾川是個「老朋友」「家庭的一員」而決定原諒他。