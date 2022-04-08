天使隊新球季開幕戰推出大谷翔平先發，新球季首戰就繼續寫紀錄，成為史上第一位開幕戰先發「一棒、投手」，也是首位使用「大谷條款」的球員，「投手大谷」先發4.2局失1分，結束投球任務後，「打者翔平」繼續留在場上，但4打數無安打，最終以1比3不敵太空人隊，大谷翔平吞下新球季首敗。

大谷翔平今天擔任天使先發投手，並擔任開路先鋒、打第1棒，3局上大谷連續三振2名打者後，被布蘭特利（Michael Brantley）、布瑞格曼（Alex Bregman）連續敲安失掉1分，4局上大谷連飆3K，但5局上被手棒打者敲二壘安打，之後解決2名打者後被換下場。

「投手大谷」此役用80球，其中有51顆好球，最快球速160.6公里，投出9K、1保送，被敲4支安打、失1分，以敗投候選人身分退場。大谷退場後，天使使用今年上路的「大谷條款」，「打者翔平」繼續拿著球棒上場，成為史上第一個適用「大谷條款」的球員，不過他4打數無安打，還吞下1次三振。

太空人在8局上連續2發陽春炮穩住勝果，天使則只在8局下追回1分，最終就以2分差落敗，大谷翔平承擔敗投；太空人先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6.2局只被敲2安、無失分，投出6K、1保送，拿下新球季首勝。