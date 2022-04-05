神氣家族5日線上講座「我們都是良心人」，邀請15名各界代表線上分享良心事。（神氣家族提供／盧金足台中傳真）

為響應聯合國國際良心日，神氣家族5日線上講座「我們都是良心人」，邀請15名各界代表，線上分享在各自領域的良心事，希望用愛點亮良心燈塔，照亮希望的光芒。

太極門掌門人、聯合國／NGO世界公民總會副主席暨世界之愛和平總會會長洪道子博士表示，人心的愚癡容易被眼前的利益蒙蔽，失去心的清明與遠見；現今的我們，經不起再一次世界大戰的摧殘與破壞。

「唯有和平，才能讓人類永續發展，也才能帶來真正的幸福生活」，洪道子強調，無國界、無偏見、無私欲的良心文化，是地球與人類的救贖與方舟。

立委張廖萬堅表示，良心時代運動在台灣推動後，獲得很多人的支持，說真話，秉持良心做事，是社會重建倫理道德的基石，良心是社會、經濟、教育、文化乃至政治發展的基礎，良心是每個人都應該成為個人修養、做人重要的原則，人人重視良心，社會就會有公道。

「良心是心靈的燈塔，用愛燃起人們的希望」，台中市議員劉士州說，烏俄戰爭讓很多平民百姓喪失生命，流離失所，暴力以及殘害人類的行為，要給予最大的譴責，希望大家能夠把人類的良知拿出來，彼此和平共處，讓社會、地球充滿愛、祥和。

台中市東勢區石城國小校長劉文魁強調，良心教育非常重要，全校面積有兩公頃，學生只有100人左右，為建立學生永續環境的觀念，學校發展食農教育。

在老師的引導下，小朋友從一顆種籽開始，到採收再到餐桌，學生全程參與，讓小朋友親身體驗「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」的真意，進而惜福、感恩、愛護環境。在小朋友心中種下良心的種子，期待能發芽、成長、茁壯。

新社區中正里里長張鳳梅提及服務里民時的經驗，中正里第9鄰一條連外道路嚴重龜裂，好不容易爭取到經費要修復，施工廠商因考量里民出入方便，提議以比較簡單快速的方式修復，應以安全及長遠為最重要的考量，仍堅持以更安全的方式施工，她花更大的心力與里民溝通，修造一條可以安全行走的道路。

感恩農場責責人劉盈榛說，農場主要種植有機芭樂，她明白的指出，要靠有機水果賺錢很困難，為什麼堅持？地球資源綠化環境越來越少，化學農藥危害大地及居住其中的生物，因受父母堅持不用農藥的感動，她期望以友善大地，永續經營的方式，種出沒有的農藥的良心芭樂。

主持人Wanda引述洪道子致詞表示，世界正處於命懸一線的危險邊緣，世界的命運掌握在每一位世界公民的手中，每一個人的良心是翻轉局勢的關鍵。希望世人用愛點亮良心燈塔，照亮良心的光芒。