聯合國大會7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果有93張贊成票、24張反對票、58票棄權，俄國的人權理事會成員資格被停權。
烏克蘭日前指控俄軍屠殺烏國布查鎮（Bucha）數百位平民後，聯合國大會（General Assembly）周四針對是否暫停俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）成員資格一案進行表決。
俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，原本預計任期在2023年結束。
擁有193個成員的聯合國大會若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將人權理事會47國中的某一個國家停權。
聯合國大會過去只有一次將會員國逐出人權理事會，是2011年3月一致通過把利比亞停權。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。