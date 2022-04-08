聯合國大會7日針對是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會成員資格進行表決，結果有93張贊成票、24張反對票、58票棄權，俄國的人權理事會成員資格被停權。

烏克蘭日前指控俄軍屠殺烏國布查鎮（Bucha）數百位平民後，聯合國大會（General Assembly）周四針對是否暫停俄國在聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）成員資格一案進行表決。

俄國目前正處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，原本預計任期在2023年結束。

擁有193個成員的聯合國大會若有2/3表決國家贊成、棄權不計，就能依據有計畫嚴重侵犯人權的理由，將人權理事會47國中的某一個國家停權。

聯合國大會過去只有一次將會員國逐出人權理事會，是2011年3月一致通過把利比亞停權。當時效忠利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）的軍隊暴力鎮壓抗議者。