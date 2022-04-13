石油輸出國家組織（OPEC）周二（12日）表示，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆漲，它已經下修今年全球經濟成長與石油需求預測。

該組織將今年全球經濟成長預測從前估的4.2％調降到3.9％。此外由於全球經濟成長趨疲意味對石油需求也將不如預期強勁，因此OPEC也把今年全球每日對石油需求成長預測削減50萬桶到每日370萬桶。

其中倚賴俄國能源供應最大的歐洲國家與俄國本身，都可能要承受這場戰爭帶來的衝擊。OPEC將歐元區今年經濟成長預測從3.9％調降至3.5％。至於受到西方國家對其祭出的制裁，OPEC預估俄國經濟今年將萎縮2％。上月該組織才預測俄國經濟將可增長2.7％。

國際能源署日前曾發出警告，聲稱俄國侵略烏克蘭已讓國際油市出現數十年來最嚴重的供應危機。俄國是全球第二大石油出口國，然而西方針對莫斯科進行的一連串制裁，已使後者的石油營收正面臨岌岌可危的困境。

美國與英國已經禁止俄國石油進口，希望藉此切斷莫斯科的重要石油收入，還有一些國家也表示將會跟隨美英腳步。不過歐洲國家，部分甚至還是俄國石油的最大客戶，則對於禁運俄油措施無法達成共識。例如德國先前曾經提到，由於對俄國能源供應的依賴過深，如果一旦禁止俄國石油進口，恐讓它付出龐大的代價。

自從烏克蘭危機爆發後，國際油價曾一度狂升到逾8年最高價位，也讓目前苦於高通膨的歐美國家面臨更多壓力。為了因應高油價，美國與其夥伴國家先前宣布將在未來數月釋出高達2.4億桶的戰備儲油，期規模為前所未有，希望藉此能緩解油價上漲壓力。不過分析師認為，此舉並無法解決油市面臨的主要議題，就是主要產油國並沒有意願提高產出，來彌補俄國石油遭禁所造成的缺口。