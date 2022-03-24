大陸央視新聞24日報導，聯合國安理會美東時間23日就俄羅斯提出的烏克蘭人道問題決議草案投票，結果俄羅斯和中國2票贊成、13票棄權，決議未能通過。中國常駐聯合國代表張軍在安理會表決後的解釋性發言中說，同許多成員一樣，中方一直呼籲最大限度避免平民傷亡，盡一切努力保障基本人道需求，同時也一直主張安理會履行好維護國際和平安全的首要責任，在烏克蘭人道問題上發揮應有作用。

張軍指出，烏克蘭危機爆發後，人道局勢持續惡化，外溢影響不斷擴大，引發國際社會廣泛擔憂。安理會已就烏克蘭人道問題舉行多次討論，有關平民傷亡增加、難民人數上升、人道救援嚴重不足的報導令人痛惜。

張軍表示，中方就烏克蘭人道局勢提出了六點倡議，並向烏克蘭紅十字會提供多批人道救援物資。歡迎其他各方提出任何有助於緩解和解決烏克蘭人道危機的倡議和舉措。過去幾周，安理會就法國、墨西哥以及俄羅斯各自提出的決議草案反復磋商。中方一直積極參與，始終呼籲各方聚焦人道問題，超越政治分歧，盡最大努力尋求共識，為應對當前的人道危機作出積極努力。安理會最後未能達成最廣泛的一致，令人遺憾。

張軍指出，國際社會普遍希望盡快實現停火，這也是中方的強烈期待。中方認為，在推動停火止戰同時，安理會也應本著積極、務實和建設性態度並行不悖地應對好人道危機。中方對有關決議草案投贊成票，根本出發點是推動國際社會高度重視烏克蘭人道局勢，呼籲有關當事方就人道問題加強協調，切實保護平民，特別是婦女、兒童等脆弱群體的安全，為人員撤離和人道救援行動提供便利。

中方歡迎聯合國就人道援助發揮協調作用，支持烏克蘭危機協調員工作，鼓勵聯合國人道協調辦公室、聯合國難民署等機構，積極開展行動，動員國際社會向所有有需要的人提供無差別的人道救援，幫助烏克蘭和周邊國家安置難民和流離失所者。聯大第46／182號決議確立的人道、中立、公正原則應在人道救援行動中得到嚴格遵守。

張軍強調，中國奉行獨立自主的外交政策，一貫從事情本身的是非曲直出發，本著負責任的態度，確定對有關問題的立場主張。在烏克蘭問題上，中方始終堅持各國主權、領土完整都應得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

張軍表示，烏克蘭危機為世界帶來嚴峻挑戰，目前的關鍵是當事方展現政治意願，盡快通過談判找到妥善解決辦法。國際社會應為和平創造空間，為政治解決留有餘地。當務之急要呼籲各方保持最大克制，避免平民傷亡，防止出現更大規模的人道危機。長久之道在於摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。中方將繼續致力於勸和促談，為和平發聲、為和平盡力。