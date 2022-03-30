據中國常駐聯合國代表網站消息，當地時間3月29日，中國常駐聯合國副代表戴兵大使在安理會審議烏克蘭人道問題發言時表示，發展中國家不是俄烏衝突當事方，他們不應被捲入矛盾，不應被迫承受地緣衝突和大國博弈的後果。他呼籲，實現停火止戰，最根本的出路還是對話談判。

戴兵指出，烏克蘭衝突局勢仍在持續，平民生命安全和人道需求應當得到切實保障。中方呼籲遵守國際人道法，最大限度避免平民傷亡，保護民用設施安全，為人員撤離和人道准入提供安全通道，確保糧食、飲水、藥品等基本生活物資的持續供應，特別要加強對婦女、兒童等脆弱群體的保護。

戴兵表示，中方支持聯合國人道協調辦公室、世界糧食計畫署等機構秉持人道、中立、公正原則，繼續動員和協調國際支持，向受衝突影響的民眾提供緊急人道救援，幫助烏克蘭和周邊國家應對巨大的人道主義需求。

戴兵強調，各界也要看到，針對俄羅斯實施不斷升級的全方位、無差別制裁，已經並將進一步衝擊全球能源、糧食、經貿、金融市場，影響許多民眾正常生活，帶來新的人道問題。占世界大多數的發展中國家不是這次衝突的當事方，他們不應被捲入矛盾，不應被迫承受地緣衝突和大國博弈的後果。

戴兵表示，當前全球糧食安全面臨的嚴峻挑戰應當引起重視。實施制裁和經濟封鎖只會人為加劇糧食短缺和價格扭曲，進一步衝擊干擾世界糧食產業鏈供應鏈，推高糧價，讓發展中國家承受不必要的負擔。

戴兵表示，中方呼籲加強國際協調，穩定糧食供給和價格，防止採取不合理的出口限制措施，保持市場穩定運轉，確保全球糧食安全。聯合國、世界糧食計劃署、糧農組織、世貿組織等機構應發揮積極作用，協調各國糧食生產和貿易，幫助發展中國家抵御衝擊。

戴兵呼籲，危機延續升級只會造成更大損失，不符合任何一方利益。實現停火止戰，最根本的出路還是對話談判。國際社會應當鼓勵和支持俄羅斯、烏克蘭繼續展開直接談判，直到談出結果、談出和平。

戴兵呼籲，安全不可分割，推行集團對抗、謀求絕對安全，恰恰是最不安全的做法。美國、北約和歐盟也應同俄羅斯開展對話，照顧所有各方的合理安全關切，通過對話談判構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。中方將繼續為緩和局勢、化解危機作出努力，發揮建設性作用。