據中國外交部官網消息，2022年3月31日，第三次阿富汗鄰國外長會在中國安徽屯溪舉行。中國、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦七國外長或高級代表出席。會後，七國代表發表聯合聲明，共包含五大領域：一、政治外交領域；二、經濟人道領域；三、反恐安全領域；四、難民領域；五、機制建設領域。

中華人民共和國主席習近平向會議致書面賀辭。聯合國秘書長古特雷斯視頻致辭。

各方在坦誠務實、相互理解的氣氛中圍繞阿富汗局勢和涉阿富汗合作進行了全面深入和建設性討論，共同聲明如下：

一、政治外交領域

重申尊重阿富汗獨立、主權、領土完整和民族團結，支持阿富汗人民自主決定國家前途命運，支持「阿人主導、阿人所有」的基本原則。

敦促對阿富汗當前困局負有主要責任的國家切實履行對阿富汗經濟重建和未來發展的承諾。

強調一個和平、穩定、繁榮的阿富汗符合阿富汗及地區國家共同利益，願繼續為此攜手發揮建設性作用。

注意到阿富汗通過對話談判實現民族和解、健全廣泛包容的政治架構、奉行溫和穩健的內外政策、同世界各國尤其是鄰國發展友好關係的重要性。強調各方有必要就此同阿富汗方面加強對話溝通。

注意到在阿富汗持續採取必要舉措確保婦女權益和兒童教育的重要性，呼籲採取進一步措施改善民生、保障包括各族裔群體和婦女兒童在內全體阿富汗人民的基本權利。

重申反對將人道援助政治化，尊重和支持阿富汗有關當局在分配和使用國際社會和國際組織對阿富汗人民的援助物資方面的主導地位。

二、經濟人道領域

對阿富汗面臨的人道、經濟和民生困境深表關切，宣佈願繼續向阿富汗人民提供人道援助。

贊賞並支持聯合國在向阿富汗提供人道援助方面發揮關鍵作用，呼籲國際社會尤其是聯合國機構和聯合國安理會有關成員，加快向阿富汗人民提供緊急人道援助。

高度關注阿富汗新冠疫情和醫療藥品、器械短缺問題，願幫助阿富汗提高衛生醫療水平和疫情防控能力。

支持阿富汗致力於自主發展的努力，承諾在雙多邊層面支持阿富汗經濟重建，加大口岸開放力度，加強同阿富汗經貿、能源、農業、金融、互聯互通、基礎設施等領域交流合作，幫助阿富汗提高自主發展能力。

重申致力於深化「一帶一路」倡議和地區合作組織框架下的合作，吸收阿富汗融入區域互聯互通、能源交通網絡和經濟貿易體系，幫助阿富汗發揮地緣優勢和經濟發展潛力。

三、反恐安全領域

注意到阿富汗方面對國際社會作出的保證和承諾，即阿富汗領土不會被用於威脅鄰國安全，任何恐怖組織都不能在阿富汗領土立足。

強調恐怖組織活動仍是影響阿富汗局勢穩定的關鍵因素之一，譴責一切形式的暴力和恐怖襲擊，重申「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」、「巴基斯坦塔利班」、「俾路支解放軍」、「真主軍」、「正義軍」、「安薩魯拉」、「烏伊運」等恐怖組織不能在阿富汗領土有任何生存空間。

呼籲阿富汗有關方面採取更多可視性舉措劃清同各類恐怖勢力界限，監控所有恐怖組織活動軌跡，並通過摧毀其訓練營地等措施對其予以堅決打擊和消滅，確保阿富汗不再淪為恐怖主義滋生地、庇護所和擴散源。

敦促阿富汗有關方面切實保護好在阿外國公民和機構安全及合法權益。

重申願加強鄰國間反恐安全合作，構建反恐統一戰線。注意到塔吉克斯坦共和國有關建立環阿富汗「安全帶」的倡議。加強邊境管控，防止恐怖勢力跨境流竄，共同致力於維護地區安全穩定。願同阿富汗開展反恐安全合作，幫助其加強反恐能力建設。

鼓勵阿富汗有關方面在打擊毒品種植、生產和非法買賣方面採取切實行動以打擊有組織犯罪，確保阿富汗不再成為毒品泛濫地。

重申願進一步合力打擊跨境毒品犯罪，保護人民生命健康和社會穩定。

四、難民領域

對阿富汗難民和阿境內流離失所民眾境遇表示關切，支持聯合國機構在上述方面發揮積極作用。

贊賞地區國家特別是巴基斯坦和伊朗在阿富汗難民問題上所作努力，呼籲國際社會向這些國家提供持續、充分和相應的財政支持，幫助阿富汗難民及時、體面返阿。

五、機制建設領域

宣佈啓動阿鄰國阿富汗問題特使（特別代表）定期會晤機制，成立政治外交、經濟人道、安全穩定三個工作組，跟進落實歷次外長會成果。

對中方高規格主辦第三次外長會表示贊賞和感謝。支持烏茲別克於2023年第一季度在塔什干主辦第四次阿富汗鄰國外長會。