澎湃新聞2日報導，北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰指出，自從阿富汗國內形勢發生顛覆性變化以來，短時間舉辦三次阿富汗鄰國外長會，這種鄰國之間的協調合作機制，充分說明阿國形勢穩定及繁榮發展與各鄰國自身利益密切相關，機制本身也正在為阿富汗局勢平穩過渡發揮建設性作用。中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，中國提供了各方同阿富汗臨時政府直接對話的「1＋N」平台，這個「N」也給未來提供了可能性。

錢峰認為，自從阿富汗塔利班掌握政權以來，阿塔方面也在和外界做積極接觸和溝通，包括在卡達同中方接觸以及今年年初塔利班代表團訪問歐洲等。但阿外長穆塔基作為塔利班的重要人物，於第三次阿富汗鄰國外長會正式參加國際多邊會議，仍係首次，可以說這給了整個機制「升級」的可能，畢竟阿富汗作為當事國，各方只有透過和塔利班面對面直接交流，才能更好表達訴求關切，同時塔利班也可以有機會直接聽取外界對於阿富汗問題的方案和建議，這才可以真正推動阿富汗問題解決方案落到實處。

阮宗澤分析，中國正努力實現自身和鄰國乃至於整個地區的和平發展，而和平與發展、實現共同安全也正是亞洲國家的共識，這和今天歐洲正在發生的事情形成鮮明對比。

當前阿富汗局勢也處於十字路口，亞洲國家正在用自己的方式告訴世界，假使一些國家要在亞洲複製當前在歐洲推行的零和安全模式，亞洲會如何面對，會如何謀畫符合本地區發展的長遠目標，這也正是中國舉辦此輪主場外交系列活動傳遞出的資訊。

「會議的舉辦給了鄰國同阿富汗塔利班面對面直接交流的機會。」阮宗澤稱，我們看到塔利班走出了阿富汗，在國際上進一步亮相，這本身具有積極意義，表明阿富汗願意向鄰國以及國際社會展現新形象、消除誤解、達成和解。相信阿富汗方面也看到了中國做出的努力和誠意。中國提供了各方同阿富汗臨時政府直接對話的「1＋N」平台，他認為這個「N」也給未來提供了可能性，這個「N」可以繼續增加下去，讓更多國家和阿方直接對話，增進溝通和理解。

錢峰指出，總的來說塔利班此次執政同它上一次執政還是有較大不同的，包括在國際社會關注的婦女兒童權益保護等方面較之前有所改進，但目前現狀仍然與國際社會的期待存在差距。這種情況的出現首先是塔利班本身宗教色彩濃厚，在施政理念上同當前國際社會主流仍然有所不同，改變在客觀上存在一定難度。這也更加說明需要通過鄰國外長會的機制對其進行積極引導和正面推動。

阮宗澤也表示，阿富汗代表在活動中就婦女兒童權利保護、反恐等問題做出了鄭重承諾，表達了積極態度，實際上這對於塔利班進一步拓展國際空間，塑造未來政府形象是有正面意義的。