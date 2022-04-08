中國外交部網站消息，中國國務委員兼外長王毅7日應約與法國總統外事顧問波恩通電話。雙方重點就烏克蘭問題交換了意見。雙方對烏克蘭危機外溢負面影響深感擔憂。波恩介紹了法方關於應對全球糧食安全危機的倡議，表示希加強雙方在二十國集團、聯合國糧農組織等多邊機制中的協調。王毅表示，國際社會應形成合力，發出一致聲音，共同應對全球糧食短缺以及可能由此造成的人道危機。

波恩表示，法方一貫堅持獨立自主的外交政策，不會陷入集團政治的邏輯。法方一貫致力於創造和維持和平，正在圍繞烏克蘭實現中立、獲得安全擔保等重大問題，同包括俄方在內的各方開展溝通。法方高度重視中方對當前形勢的看法，願同中方共同努力，推動和談、實現停火、化解危機。

王毅說，習近平主席同馬克宏總統及各國領導人多次通話，全面闡述了中方在烏克蘭問題上的原則立場。我們同樣期待盡早停火止戰，恢復和平，並在以自己的方式為此作出不懈努力。同時我們認為，各方都應為推進和談營造必要環境和條件，都要做勸和促談的「助推器」，而不是煽風點火的「鼓風機」。不能一邊高呼停火止戰，一邊又不斷運送大量先進武器裝備，引發戰事進一步升級；不能一邊聲稱支持對話和談，一邊又無底線實施單邊制裁，刺激矛盾進一步激化。

王毅表示，烏克蘭問題歸根到底是源於歐洲安全失衡，必須本著安全不可分割原則，重新構建均衡有效可持續的歐洲安全框架，這樣才能真正實現歐洲的長治久安。

王毅說，中方支持法方堅持歐洲戰略自主，把歐洲的命運掌握在歐洲人自己手中。讚賞法方不認同集團政治邏輯，同時認為也不應允許冷戰思維回潮。人類已進入21世紀，各國利益相互交融、相互依存，中方願同法方加強戰略合作，共同構建人類命運共同體。