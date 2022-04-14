摩根大通上季獲利衰退42％，並且警告節節攀升的通膨與烏克蘭戰爭是美國經濟的一大威脅。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示，美經濟強勁而且持續擴張，信用卡支出展現兩位數的成長、低拖欠率以及家庭和消費者財務狀況良好。

但該銀行新增9億美元作為經濟動盪預備金，此舉令華爾街大感意外。一年前，摩根大通才釋出52億美元在疫情初期為可能的貸款損失所準備的資金。

他說，「那是非常強大的力量，有可能在某個時間點碰撞。沒人知道結果會如何。」