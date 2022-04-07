阿富汗臨時政府日前宣布全國禁止種植罌粟，同時禁止各類毒品製造、使用和販賣。中國外交部發言人趙立堅7日主持例行記者會表示，中方對阿富汗臨時政府有關禁毒措施表示讚賞。毒品是人類公害，中國政府一貫堅定打擊毒品犯罪，積極參與國際禁毒合作。中方願繼續深化同阿富汗及地區國家的禁毒合作，維護中阿兩國以及本地區人民健康安寧的生活環境。

趙立堅說，值得注意的是，作為阿富汗問題的始作俑者，美國默許甚至參與了阿富汗歷史上的毒品生產和貿易，在阿富汗毒品問題上扮演了十分不光彩的角色。有報導稱，美軍駐阿期間實施了一個全球範圍的製毒實驗室項目，導致阿富汗在美駐軍期間的鴉片製劑產量增加了40多倍。

美國歷史學家麥卡伊撰文指出，美國為在阿富汗對抗蘇聯，曾透過中情局管道大力資助阿富汗當地武裝，全然無視這些人經營著一連串的海洛因實驗室。

美國中情局負責阿富汗行動的前主任查理斯科根也曾表示，美國沒有真正動用資源在阿富汗調查毒品貿易。美國在阿富汗的20年是使阿富汗平民無辜喪生、流離失所的20年，也是當地毒品野蠻滋長的20年。美國不負責任地從阿富汗倉促撤軍，將毒品等一系列嚴峻挑戰留給了無辜的阿富汗人民。

趙立堅強調，美國應當深刻反思自身行徑，真誠道歉，充分賠償，以實際行動彌補對阿富汗人民造成的傷害。