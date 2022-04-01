中國外交部網站1日消息，中國國務委員兼外長王毅3月31日在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會，會後記者會上，王毅說明，中國在烏克蘭問題發揮的作用，主要體現在堅持勸和促談正確方向、堅持捍衛國際關係基本準則、堅持防止冷戰思維回潮、堅持維護各國正當權益、堅持鞏固亞太和平穩定等五個堅持。

王毅指出，他密集與各國外長深入交流，各方對中國的立場都表示理解，對中國的作用都予以積極評價。中方的立場是一貫的，處理所有熱點，中國都站在和平一邊，站在對話一邊，站在公正一邊。中方的態度也是明確的，應對所有挑戰，中國都努力發揮負責任、建設性作用。

王毅表示，烏克蘭危機爆發以來，中方立足是非曲直，堅持獨立自主，恪守客觀公正。習近平主席提出了「四個必須」，清晰闡明了中方在烏克蘭問題上的權威主張。中方先後提出五點立場和緩解人道主義危機的六點倡議，為化解危機、緩和局勢發出了中國聲音、貢獻了中國智慧。中國的作用主要體現為五個堅持。

一是堅持勸和促談正確方向。我們主張對話談判是唯一出路，反對火上澆油和加劇對立，呼籲停火止戰，支援俄烏開展直接對話。

二是堅持捍衛國際關係基本準則。我們宣導尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線。

三是堅持防止冷戰思維回潮。我們不認同非敵即友的陣營對立，堅定促進國際團結，宣導共同、合作、綜合、可持續的安全觀，尊重和照顧各方的正當合理關切。

四是堅持維護各國正當權益。我們反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供應鏈，避免損害各國正常經貿往來和人民生活。

五是堅持鞏固亞太和平穩定。我們堅定奉行親誠惠容周邊外交方針，警惕美國借“印太戰略”在本地區引入集團對抗禍水，加快促進區域一體化合作，守護本地區得來不易的發展勢頭。

王毅強調，作為聯合國安理會常任理事國，中方將繼續與國際社會一道，根據當事方意願，考慮形勢發展需要，繼續為勸和促談、維護和平發揮建設性作用。