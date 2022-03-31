美國五角大廈已宣布，美軍2023財年預計將加薪4.6%，為20年來的最大增幅。不過軍事新聞網站「Military.com」28日指出，在總統拜登（Joe Biden）領導下，美國正陷入近40年以來最嚴重的通貨膨脹，2月通膨率甚至高達7.9%，加薪幅度根本比不上。

五角大廈28日公布2023財年預算需求，其中擬對美軍軍職與文職人員加薪4.6%，較2022財年的2.7%大幅提升，也高於2021財年的3%，不過仍須獲得國會允許。美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）強調，這是美軍近20年來最大幅度的加薪。

不過「Military.com」指出，美國正陷入近40年以來最嚴重的通貨膨脹，2021年12月的通膨率達7%、今年1月來到7.5%，2月更上升至7.9%；日常生活花費的增長，恐嚴重影響加薪為官兵們帶來的實際好處。希克斯指出，五角大廈將繼續關注通膨狀況和對美軍人員的影響，以確定是否須進一步修改2023財年的相關預算計畫。

美國近期通膨率飆高，總統拜登將其歸咎於新冠肺炎（COVID-19）全球疫情導致的供應鏈中斷，以及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）入侵烏克蘭引起的糧食和能源價格飆漲。不過包括《國會山莊報》（The Hill）在內的美國媒體批評，拜登2021年上台後不久通過的1.9兆美元（約新台幣54.27兆元）《2021美國救援計畫法案》（American Rescue Plan Act of 2021），讓本就成長強勁的美國經濟「過熱」，「創造了太多錢來追逐太少的商品」，才導致通膨一發不可收拾。