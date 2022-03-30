國內今天本土新增56例案以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增19人，累計68人確診。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天基隆相關傳播鏈子至今共68人確診，有多個地方不同場域還有學校國中情況，大致上這個案子還未收斂，要非常提高警覺。