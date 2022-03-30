超恐怖！基隆小吃店今＋19 累計68人染疫 14:532022/03/30 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆小吃店今再增19例確診，累計68人染疫。衛生局針對基隆各地全面消毒。（資料照 許家寧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天本土新增56例案以基隆銀河小吃店衍生的警察局群聚仍擴散最嚴重，新增19人，累計68人確診。 指揮中心指揮官陳時中表示，今天基隆相關傳播鏈子至今共68人確診，有多個地方不同場域還有學校國中情況，大致上這個案子還未收斂，要非常提高警覺。 左營海軍官兵確診！ 疑休假返回基隆染疫 基隆警染疫擴大原因曝光 竟是2翹班喝酒警「隱匿疫調」 #基隆 #銀河小吃 #群聚 #警察 #傳播鏈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》確診散發！本土暴增56例 境外107案 13:502022/03/30 生活 台南限制警察聚餐 中市要求減少應酬 04:102022/03/30 生活新聞 基隆224家小吃店大稽查 3家違規偷跑將重罰 10:162022/03/30 社會 柯文哲被抓包上台嗨唱沒戴口罩 北市府回應了 10:382022/03/30 政治 疫情快速升溫與疫苗失效有關 專家：憂心四月恐再掀一波 11:142022/03/30 生活 何曉玫默島新樂園 日常皆是舞台 04:102022/03/30 藝文副刊 大老虎來了！清明連假比過年嚴峻 醫：最擔心2縣市 08:032022/03/30 生活 高鐵又有新足跡！基隆確診者搭這班車赴高雄 13:032022/03/30 生活 單日6起感染源不明 社區多點爆發 04:102022/03/30 生活新聞 基捷定案帶看量增三成 在地人憂買不到房 11:422022/03/30 財經 北基桃傳有師生確診停課 侯友宜：新北今無停課學校 11:282022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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