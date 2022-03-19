亞特蘭大勇士19日宣布簽下了救援投手簡森（Kenley Jansen），合約是1年1600萬美元（新台幣4.5億），結束簡森在道奇18年生涯。簡森2004年被選入道奇，原先是捕手，因為打擊太爛，2009年被要求轉為投手，很短的時間內取得成功，2010年就在大聯盟登板投球。

簡森今年34歲，2018年世界大賽道奇對戰紅襪，他兩度救援砸鍋，最後被紅襪摘冠，2020年對戰光芒的世界大賽他也砸鍋1次。去年國聯冠軍戰對勇士，簡森登板5場都沒失分，道奇最後仍遭淘汰，季外未與簡森續約。

大聯盟官網報導，勇士棒球部總裁兼總管安森普洛斯（Alex Anthopoulos）幾年前任職於道奇高層，那時候他與簡森就很熟絡。安森普洛斯表示：「他的生涯數據會說話，可以看出他去年季末達到最佳狀態。我看他投球很久了，他十分強健。」

簡森上個球季繳出2.22自責分率，38次救援成功，而且他生涯在大聯盟累積投球705局。自從1920年以來，生涯投滿700局還能有2.37這麼優秀的自責分率，史上也就李維拉（Mariano Rivera）、華格納（Billy Wagner）以及簡森。

勇士牛棚原本的終結者是威爾史密斯（Will Smith），安森普洛斯出手之前詢問過威爾史密斯是否願意讓出終結者寶座，威爾史密斯爽快地答應，表示球隊愈強愈好，因為他還想再拿1座總冠軍。