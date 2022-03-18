昨天大聯盟簽約市場相當熱鬧，不少球員都轉往新東家，最受矚目的勇士冠軍一壘手弗里曼(Freddie Freeman)確定轉投道奇，簽下一筆6年1.62億美元(約台幣46.1億)合約，也補上席格(Corey Seager)離隊的空缺，同時組成更令人畏懼的打線，而且全隊還擁有4名MVP，成為最新「邪惡帝國」！

A look at the potential lineup for the 2022 #Dodgers. 🤩 pic.twitter.com/AZij8FQmd0 — SportsNet LA (@SportsNetLA) March 17, 2022

道奇在去年國聯冠軍賽敗給勇士，沒想到如今把最大敵人弗里曼納入麾下，讓原本就很有實力的打線更上一層樓，知名記者派森(Jeff Passan)直言：「在我報導棒球近20年的生涯中，應該完全沒看過像道奇今年球季這樣的打線。」由此可見弗里曼加入帶來多大的影響力。

派森預測，道奇開季會排出的打線有貝茲(Mookie Betts)、弗里曼、崔伊騰納(Trea Turner)、威爾史密斯(Will Smith)、孟西(Max Muncy)、貝林傑(Cody Bellinger)、騰納(Justin Turner)、泰勒(Chris Taylor)、波拉克(A.J. Pollock)，一字排開相當驚人，讓人想起當年洋基的「鑽石打線」！

另據美媒報導，道奇成史上第5支單季陣中有4名MVP的球隊，包含新加入的弗里曼(20年國聯MVP)、貝茲(18年美聯MVP)、貝林傑(19年國聯MVP)、投手柯蕭(Clayton Kershaw/14年國聯MVP)，而上季的他們也在其中，只是人選由弗里曼換成普侯斯(Albert Pujols)，這位老將曾豪奪3座國聯MVP。